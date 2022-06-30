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Аномальна спека: у Львові зафіксували історичний температурний рекорд

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Аномальна спека: у Львові зафіксували історичний температурний рекорд

Фото: Associated Press

У Львові у четвер, 30 червня, зафіксували історичний температурний рекорд.

У місті сьогодні було до +34 градуси тепла. Такого не було за понад 80 років метеорологічних спостережень. 

Про це повідомляє zaxid.net з посиланням на Львівський гідрометцентр. 

Станом на 16:00 у четвер, 30 червня, синоптики зафіксували 34 градуси тепла. Останній раз таку спеку фіксували цього дня у 1994 році - тоді температура повітря становила 31,6 градусів тепла. 

Як повідомляє Львівський гідрометцентр у соціальних мережах, 1 липня у Львові знову буде спеконтно - 32-34 градусів тепла. В області температура повітря може сягати до +36 градусів. У другій половині дня в місті та області можлива гроза. Така спека протримається до кінця тижня. 

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 липня, в Україні буде сухо та спекотно.

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