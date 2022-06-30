Пірнув в озеро і не виплив: у Львівській області втопився хлопець

У місцевому озері в селі Бонишин втопився 19-річний хлопець. Він відпочивав з друзями.
Хлопець пірнув в озеро і не виплив. Друзі намагались врятувати його, але їм не вдалось.
Про це повідомили в ДСНС Львівщини.
Тіло юнака знайшли рятувальники. Його для подальших експертиз передали поліції.
Раніше стало відомо, що у ставку села Приют Ганнівської громади втопився 10-річний хлопець. Дитина загинула у воді на очах у свого батька.
А у с. Дубина Стрийського району Львівської області в річці потонув 15-річний хлопець.
Читайте також: