Коронавірус у Львові та області 2 липня: скільки людей захворіло

Коронавірус у Львові та області 2 липня: скільки людей захворіло

За добу COVID-19 виявили ще у 29 осіб.

Коронавірус у Львові та області сьогодні, 2 липня, демонструє стабільність. Так, станом на 08:00 у регіоні уже 137 503 підтверджені випадки інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.



"За вчорашню добу лабораторні центри провели 839 ПЛР-тестів, з яких 49 – позитивні результати. Серед них – 26 мешканців Львова", – розповіли в міськраді.

Загалом, 132 962 людини вже одужали, 3653, на жаль, померли.

Нагадаємо, вчора, 2 липня, повідомлялося, що у Львові та області провели 1290 ПЛР-тестів, з яких було 29 позитивних результатів. Серед них – 8 мешканців Львова.

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