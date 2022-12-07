Найбільша оптика України офіційно зафіксована у Львові

Національний проєкт «Книга рекордів України» зареєстрував новий рекорд, визнавши Центр зору Мегаоптика у Львові – найбільшою оптикою України. Зокрема йдеться про площу центру зору, масштаби виробництва окулярів та команди фахівців, наявного асортименту окулярів та інше. За словами засновника Книги рекордів України, це перший рекорд у сфері оптики зафіксований ними в країні.

«Ми щиро радіємо фіксації Рекорду України, але Центр зору Мегаоптика – не тільки про велику площу та широкий асортимент окулярів. Ми переконані, що якість зору – це якість життя. Тому найбільша цінність для нас – це здоров'я та зручність пацієнтів. А велика площа приміщення дає можливість надати в одному закладі широкий спектр медичних послуг й запропонувати найбільший асортимент окулярів. Все для того, щоб професійно покращувати зір дорослим та дітям. Адже наша мета – допомагати пацієнтам бачити краще», – розповідає СЕО Мегаоптики Тарас Пронів.

Зокрема, рекордом зафіксовано наступні результати:

▪️ 923 м2 – загальна площа приміщення центру зору;

▪️ 942 пари окулярів виготовлено спеціалістами Мегаоптики за 1 місяць;

▪️ 7534 пари окулярів в наявності – найбільший асортимент окулярів в Україні;

▪️ 16 кабінетів для діагностики зору;

▪️ 79 працівників у команді;

▪️ 190 оправ – найбільша колекція в Україні найлегших у світі оправ Silhouette;

▪️ Центр зору Мегаоптика – №1 в Україні з виготовлення окулярів з лінзами ZEISS.

Відеоролик

«За 20 років фіксації рекордів в Україні я вперше бачу таких масштабів та сервісу центр зору. Надихає та дуже мотивує, що в нашій країні, незважаючи на війну та загрози ворога, фахово продовжує працювати бізнес. Ці люди й команда не втрачають запалу і бажання розвиватись, масштабуватись та надавати професійні послуги. Вітаю з Рекордом та бажаю розвитку», – зауважує Ігор Підчібій, засновник національного проєкту «Книга рекордів України».

Довідка:

Центр зору Мегаоптика – це клініка зору та супермаркет окулярів з найбільшим вибором оправ в Україні. Команда фахівців вже 20 років на оптичному ринку. Мегаоптика працює за німецькими стандартами діагностики та корекції зору, має власну лабораторію з виготовлення окулярів, є №1 в Україні по виготовленню окулярів з лінзами провідного світового виробника високоточної оптики ZEISS.

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