На Львівщині запровадили нові графіки вимкнення світла

Нові графіки знеструмлення вже діють на Львівщині.
У Львівській області запровадили чіткіші графіки відключень світла завдяки певній стабілізації в енергосистемі України.
Про це у четвер, 1 грудня, повідомили у "Львівобленерго".
Відтепер світло гарантовано подаватимуть двічі на добу по 4 години (разом 8 годин). Ще 8 годин можливі відключення за необхідності, а решту часу - 8 годин буде вимкнення електроенергії.
"Якщо у певний момент ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період — енергетики це роблять", - йдеться у повідомленні.
Усіх споживачів поділили на 3 групи. Перелік споживачів у групах оновлений та скоригований. Знайти свою групу, а також графік відключень можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".
Ситуація з електроенергєю в Україні
В НЕК "Укренерго" повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі України скоротився і станом на ранок 30 листопада становить 27%. Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергосистемі України покращується з кожним днем. За його словами, якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то "в найближчій перспективі ми зможемо стабілізувати і скоротити час відключення".
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