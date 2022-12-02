На Львівщині запровадили нові графіки вимкнення світла

У Львівській області запровадили чіткіші графіки відключень світла завдяки певній стабілізації в енергосистемі України.

Про це у четвер, 1 грудня, повідомили у "Львівобленерго".

Відтепер світло гарантовано подаватимуть двічі на добу по 4 години (разом 8 годин). Ще 8 годин можливі відключення за необхідності, а решту часу - 8 годин буде вимкнення електроенергії.

графік / Львівобленерго

"Якщо у певний момент ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період — енергетики це роблять", - йдеться у повідомленні.

графік / "Львівобленерго"

Усіх споживачів поділили на 3 групи. Перелік споживачів у групах оновлений та скоригований. Знайти свою групу, а також графік відключень можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".

Ситуація з електроенергєю в Україні

В НЕК "Укренерго" повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі України скоротився і станом на ранок 30 листопада становить 27%. Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергосистемі України покращується з кожним днем. За його словами, якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то "в найближчій перспективі ми зможемо стабілізувати і скоротити час відключення".

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