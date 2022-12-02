У смертельній автотрощі на Львіщині зіткнулись дві вантажівки: трасу "Київ-Чоп" перекрито (фото)

Сьогодні ввечері, 2 грудня, у Золочівському районі Львівської області у смертельній ДТП зіткнулися дві вантажівки.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівщини.

"Автодорога Київ—Чоп на об'їзній населеного пункту Олесько (466 км) перекрита через смертельну ДТП між двома вантажівками. На місці події працюють усі необхідні служби. Поліцейські організовують об'їзд через Олесько", - йдеться у повідомленні.

Наразі подробиці смертельної аварії не повідомляються.

Нагадаємо, у Києві сталася масштабна ДТП. На проспекті Перемоги зіткнулися п'ять автівок.

Як повідомлялось, в Україні до патрулювання вулиць залучать курсантів ВНЗ МВС, вони допомагатимуть поліцейським. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пояснив, що під час відключення світла одразу ж вдвічі збільшується кількість автомобільних і піших нарядів поліції на вулицях. Також він закликав громадян бути видимими на дорозі – як пішоходів, так і водіїв, адже багато аварій трапляється у темну пору доби.

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