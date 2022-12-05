У Львові затримали лікарку, яка вимагала хабар від військового ЗСУ

Жінка вимагала гроші за видавання висновку про перебіг хвороби.

Правоохоронці оголосили підозру 48-річній лікарці-психіатру одного із медичних закладів Львова через вимагання та одержання неправомірної вигоди від військового Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, жінка вимагала від військовослужбовця $200 за видавання йому виписного епікризу, оскільки чоловік проходив лікування у вказаному закладі.

Правоохоронці провели обшук у службовому кабінеті лікарки, де виявили та вилучили документи, грошові кошти та інші речові докази, що вказують на її причетність до вчинення вказаного злочину.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Хабарі за незаконний перетин кордону

Поліція затримала на Закарпатті начальника митного поста "Тиса" Закарпатської митниці та його заступника, яких підозрюють у вимаганні хабарів в автоперевізника. Правоохоронці затримали їх під час одержання чергової частини хабара – 7,5 тис. євро.

А у Львові затримали двох керівників громадських організацій, які за 5 тис. доларів обіцяли чоловіку виготовити довідку про непридатність до військової служби.

Через схеми із продажем українського зерна СБУ провела обшуки на митницях у Київській, Львівській та Чернівецькій областях.

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