Смертельна ДТП на Львівщині: після зіткнення автівок загинули два водії (фото)

У Львівській області на трасі не розминулися дві автівки.

На автодорозі "Київ-Чоп", поблизу селища Олесько Золочівського району, сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки Renault Premium, 56-річний мешканець міста Олександрія Кіровоградської області, зіткнувся з вантажним автомобілем Mercedes-Benz, яким керував 38-річний мешканець одного з селищ району.

Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Від отриманих внаслідок ДТП травм обидва водії транспортних засобів загинули на місці події.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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