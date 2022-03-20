На Львівщині загорілася давня ратуша: відео

Причиною пожежі могли стати несправності системи опалення.

Увечері в суботу, 19 березня, ввечері, у місті Кам'янка-Бузька Львівської сталася пожежа у ратуші, будівля якої споруджена понад сто років тому. У давній споруді загорівся дах.

Про загоряння повідомили на Facebook-сторінці Кам’янка-Бузької міської ради.

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На місце пожежі виїхали рятувальники ДСНС, які приборкали полум’я. Близько опівночі про це поінформували на сторінці мерії в соцмережі.

Відомо, що ратуша в місті була збудована ще до Першої світової війни. У цей час вона використовується за своїм призначенням — у ній міститься міська рада Кам'янка-Бузької.

На місцевому сайті “Варта 1” додали, що причина загоряння будівлі наразі встановлюється, одна з версій виникнення пожежі - несправності системи опалення.

Нагадаємо, у Київській області у двох селах у Вишгородському і Бучанському районах на сміттєзвалищах виникли пожежі. Їхнє гасіння триває. Людей закликають не палити траву і сміття.

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