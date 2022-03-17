Хотів зробити селфі: у Львові 16-річний підліток заліз на вагон-цистерну та отримав ураження струмом

Хлопець з важкими електроопіками у лікарні.
У Львові 16-річний підліток отримав ураження струмом на даху залізничної цистерни.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.
"15 березня, близько 19:30, до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на території залізничної станції "Підзамче" у Львові струмом уражено неповнолітнього", - розповідають у поліції.
На місці події негайно виїхали правоохоронці і встановили, що 16-річний мешканець Херсонської області заліз на цистерну, щоб зробити фото. Однак, перебуваючи на вагоні, неповнолітній отримав ураження струмом та впав на колії.
Потерпілого з важкими електроопіками госпіталізували до лікарні, його стан важкий.
Поліцейські встановлюють усі обставини, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
"Правоохоронці Львівщини вкотре застерігають, що залізничні станції – не місце для розваг. Не піднімайтеся на вагони чи локомотиви. Пам’ятайте – високовольтна контактна мережа перебуває під високою напругою, внаслідок чого є ризик отримати ураження електричним струмом, часто - з летальним наслідком", - наголосили у поліці.
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