У Львові відбулась мистецька акція зі закликом до країн Заходу закрити небо над Україною

У Львові відбулась мистецька акція зі закликом до країн Заходу закрити небо над Україною

Артисти симфонічного оркестру “INSO - Львів” Львівської національної філармонії виконали “Українську сюїту” Андрія Гнатишина.

У середмісті Львова відбулася мистецька акція із закликом до країн Заходу закрити небо над Україною.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Артисти симфонічного оркестру “INSO - Львів” Львівської національної філармонії виконали “Українську сюїту” Андрія Гнатишина. Деригував Віталій Протасом з Києва, який приїхав до Львова на гастролі ще до початку війни і через постійні обстріли у столиці поки що залишається у Львова.

За словами музикантів за 20 днів війни загинули тисячі мирних жителів, сто дітей і світ може зупинити кровопролиття закривши небо.

У середмісті Львова відбулася мистецька акція із закликом до країн Заходу закрити небо над Україною

"Розуміємо будь яка боротьба ведеться для того щоб нація жила далі, щоб Україна жила, щоб Україна процвітала, а без без культури вона не може бути. Ось ми порушуємо культура є, наша культура прекрасна, але сьогодні вона молиться так як всі молитви яку написав Микола Лисенко "Боже, великий єдиний, нам Україну храни" так і ми повторюємо нині ці слова, нам потрібна мирна Україна, нам потрібна наша рідна Україна, нам потрібне мирне над нею", - сказав директор Львівської національної філармонії Володимир Сивохіп.

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