Борщ від шефа: у Львові Євген Клопотенко готував для біженців та волонтерів

Борщ від шефа: у Львові Євген Клопотенко готував для біженців та волонтерів

Разом з сестрою і помічниками відомий кулінар зварив 320 літрів борщу.

Стравою змогли поласувати майже півтори тисячі людей. Всіх секретів приготування Клопотенко не розкрив, лише сказав, що дав багато м’яса, цибулі, часнику, а ще майорану та коріандру.

В ефірі ТСН розповіли також про те, що у середмісті Львова Євген Клопотенко має намір відкрити кафе і працевлаштувати кухарів, які через війну втратили роботу. У цьому закладі також безкоштовно годуватимуть усіх, хто цього потребує.

Каже підтримка - це, найпростіше, що може зробити людина зараз.

"В таких умовах ніколи не доводилося, я готував менше, літрів 100, а щоб 300 літрів за раз борщу я ще не побив ніколи, ну не робив, тепер роблю. Ти коли їси борщ, відчуваєш що ти наче до чогось свого такого рідкого, до чогось такого дуже важливого повертаєшся", - поділився шефкухар, кулінарний експерт Євген Клопотенко.