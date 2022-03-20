Во Львовской области загорелась давняя ратуша: видео

Причиной пожара могли стать неисправности отопительной системы.
Вечером в субботу, 19 марта, вечером, в городе Каменка-Буская Львовской произошел пожар в ратуше, здание которой было сооружено более ста лет назад. В старинном сооружении загорелась крыша.
О возгорании сообщили на Facebook-странице Каменка-Буского городского совета.
На место пожара выехали спасатели ГСЧС, которые обуздали пламя. Около полуночи об этом проинформировали на странице мэрии в соцсети.
Известно, что ратуша была построена еще до Первой мировой войны. В настоящее время она используется по своему назначению — в ней находится городской совет Каменка-Буской.
На местном сайте "Варта 1" добавили, что причина возгорания здания устанавливается, одна из версий возникновения пожара — неисправности системы отопления.
Напомним, в Киевской области в двух селах в Вышгородском и Бучанском районах на свалках возникли пожары. Их тушение продолжается. Людей призывают не сжигать траву и мусор.
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