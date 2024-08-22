Во Львовской области водитель насмерть сбил ребенка

Девушка скончалась на месте от полученных травм.
В селе Крехов Львовской области водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на 15-летнюю местную жительницу. Девочка погибла на месте.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
"Водитель автомобиля Skoda Octavia, 27-летний житель одного из сел района, совершил наезд на пешехода, 15-летнюю местную жительницу. От полученных в результате ДТП травм девочка погибла на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК).
Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Как сообщалось, в Хмельницкой области автомобиль скатился со склона и насмерть переехал женщину. От травм 61-летняя пострадавшая погибла на месте.
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