Во Львовской области водитель насмерть сбил ребенка

Девушка скончалась на месте от полученных травм.

В селе Крехов Львовской области водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на 15-летнюю местную жительницу. Девочка погибла на месте.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

"Водитель автомобиля Skoda Octavia, 27-летний житель одного из сел района, совершил наезд на пешехода, 15-летнюю местную жительницу. От полученных в результате ДТП травм девочка погибла на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, в Хмельницкой области автомобиль скатился со склона и насмерть переехал женщину. От травм 61-летняя пострадавшая погибла на месте.

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