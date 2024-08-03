На Львівщині чоловік катував сусіда через невчасне повернення боргу

У Львівській області судитимуть 26-річного жителя Стрийщини, який катував сусіда, бо той невчасно повернув борг.

Про це повідомили у прокуратурі Львівської області.

У липні цьогоріч зловмисник вирішив покарати 44-річного сусіда за несвоєчасне повернення боргу

Того дня молодик прийшов до будинку, де мешкав потерпілий, та за версією слідства, катував його. Зокрема, упродовж години бив постраждалого руками та ногами. Потім зловмисник взяв дерев’яну палку, яку підібрав біля будинку, та завдав понад 60 ударів по тілу сусіда.

"Таким чином фігурант заподіяв чоловіку сильний фізичній біль і моральні страждання", – кажуть у прокуратурі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.127 ККУ (катування). Чоловіку вже оголосили підозру, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, матір, яка втопила двох своїх малолітніх синів у кар'єрі на Рівненщині влітку 2023 року, слідчі визнали неосудною. Правоохоронці скерували матеріали до суду, аби примусово помістити жінку до психіатричного закладу.

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