На Львівщині стався вибух: є постраждалі у важкому стані / © Поліція Львівської області

Увечері 6 лютого в селі Дуліби Стрийського району стався вибух в офісній будівлі автотранспортного підприємства. Унаслідок події двоповерхова споруда зазнала значних руйнувань, а троє людей отримали опіки та були терміново госпіталізовані.

Про це повідомили у ДСНС та у поліції Львівської облісті.

За інформацією поліцейських, повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію 112 близько 18:00. За даними рятувальників, вибух спричинив займання та призвів до фактичного знищення офісного приміщення. На місці події одразу розпочали роботу підрозділи ДСНС, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи.

Речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва у коментарі «Суспільному» розповіла про стан потерпілих. Внаслідок пожежі травмувалися троє людей — одна жінка та двоє чоловіків. Двоє отримали важкі, а один — середньої тяжкості опіки. Усіх госпіталізували до Стрийської лікарні.

На Львівщині стався вибух / © ДСНС

Наразі лікарі уточнюють діагнози та надають необхідну допомогу пораненим. Водночас правоохоронці забезпечують охорону місця події та проводять першочергові слідчі дії.

На Львівщині стався вибух / © ДСНС

«На місці події працюють слідчо-оперативна група, спеціалісти-вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини та рятувальники ДСНС. Проводяться першочергові слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху. Невдовзі події буде надана правова кваліфікація», — зазначили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

Рятувальники продовжують розбір пошкоджених конструкцій, аби переконатися, що під завалами більше нікого немає. Остаточні причини вибуху будуть відомі після завершення роботи експертів-вибухотехніків.

Нагадаємо, на одній з вулиць Одеси вибухнув автомобіль. Загинув 21-річний чоловік, який був власником авто.

Згодом у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області не спростували, що внаслідок вибуху автівки в Київському районі міста загинув військовий. Але в поліції і не підтвердили інформації про статус загиблого.