На Львівщині стався вибух: є постраждалі у важкому стані
Троє людей госпіталізовані з опіками через вибух у селі Дуліби.
Увечері 6 лютого в селі Дуліби Стрийського району стався вибух в офісній будівлі автотранспортного підприємства. Унаслідок події двоповерхова споруда зазнала значних руйнувань, а троє людей отримали опіки та були терміново госпіталізовані.
Про це повідомили у ДСНС та у поліції Львівської облісті.
За інформацією поліцейських, повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію 112 близько 18:00. За даними рятувальників, вибух спричинив займання та призвів до фактичного знищення офісного приміщення. На місці події одразу розпочали роботу підрозділи ДСНС, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи.
Речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва у коментарі «Суспільному» розповіла про стан потерпілих. Внаслідок пожежі травмувалися троє людей — одна жінка та двоє чоловіків. Двоє отримали важкі, а один — середньої тяжкості опіки. Усіх госпіталізували до Стрийської лікарні.
Наразі лікарі уточнюють діагнози та надають необхідну допомогу пораненим. Водночас правоохоронці забезпечують охорону місця події та проводять першочергові слідчі дії.
«На місці події працюють слідчо-оперативна група, спеціалісти-вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини та рятувальники ДСНС. Проводяться першочергові слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху. Невдовзі події буде надана правова кваліфікація», — зазначили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.
Рятувальники продовжують розбір пошкоджених конструкцій, аби переконатися, що під завалами більше нікого немає. Остаточні причини вибуху будуть відомі після завершення роботи експертів-вибухотехніків.
Нагадаємо, на одній з вулиць Одеси вибухнув автомобіль. Загинув 21-річний чоловік, який був власником авто.
Згодом у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області не спростували, що внаслідок вибуху автівки в Київському районі міста загинув військовий. Але в поліції і не підтвердили інформації про статус загиблого.