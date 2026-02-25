- Дата публікації
На Львівщині стався витік нафти: забруднено дорогу і землі навколо
У Дрогобицькому районі Львівської області стався витік нафтопродуктів на території одного з підприємств, що займається користуванням надрами.
На Львівщині розслідують ситуацію з витоком нафтопродуктів, яка призвела до забруднення значної площі ґрунтів. Інцидент стався у лютому цього року в одному із сіл Дрогобицького району на території підприємства, що займається користуванням надрами.
За даними слідства, витік стався через несправність засувки насосного обладнання.
Внаслідок цього витік нафти поширився не лише на територію підприємства, а й за його межі — на ґрунтову дорогу та прилеглі земельні ділянки.
Під час огляду місця події правоохоронці зафіксували нашарування нафтопродуктів у рівчаку та на ґрунті загальною площею близько 500 квадратних метрів. Також поблизу виявили ємності, заповнені речовиною темного кольору з характерними ознаками нафти.
За процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом забруднення земель шкідливими речовинами. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та розмір шкоди, завданої довкіллю.
Нагадаємо, раніше у районі Національного парку "Тузлівські лимани" на Одещині виявили мертвих птахів, забруднених мазутом. Адміністрація нацпарку повідомила екологічні служби та очікує офіційних перевірок, щоб встановити походження нафтопродуктів.