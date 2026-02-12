Побила одномісячного сина до смерті: у Львові засудили 21-річну жінку

Суд у Львові засудив матір за нанесення тяжких травм одномісячному синові / © Львівська обласна прокуратура

У Львові довели вину 21-річної жінки, яка заподіяла тяжкі травми своєму одномісячному синові. Суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, врахувавши визнання вини, каяття, молодий вік та складні життєві обставини.

Галицька окружна прокуратура повідомила про це 12 лютого.

Проживали у соціальному центрі

За даними слідства, у жовтні 2024 року немовля доставили до реанімації однієї з львівських лікарень разом із матір’ю. Раніше сім’я проживала у Соціальному центрі матері та дитини в Дрогобичі.

Там медики помітили, що хлопчик погано набирає вагу, і направили його на обстеження у районну лікарню, після чого дитину госпіталізували до Львова.

Після першочергових процедур дитину перевели до терапевтичного відділення.

Потрапили до лікарні

У лікарняній палаті мама з хлопчиком перебували одні. Коли він почав плакати, жінка сильно трусила немовля та кинула його у металеву колиску.

Лікарі помітили синці та зміни у поведінці дитини. Обстеження показало переломи кісток плеча та ключиці, а також значні крововиливи у мозок.

Матір затримали того ж дня за ст. 208 КПК України, а хлопчика залишили під наглядом лікарів.

Завдані ушкодження спричинили незворотні ураження мозку та посттравматичне накопичення рідини в черепі. Пізніше його перевели до Центру здоров’я та реабілітації дітей.

«Торік у вересні хлопчик помер, не доживши кілька днів до 1 року», — повідомили в прокуратурі.

Там додали, що жінці було інкриміновано умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті, та умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 121 і ч. 1 ст. 122 КК України). До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою.

