- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 91
- Час на прочитання
- 2 хв
Побила одномісячного сина до смерті: у Львові засудили 21-річну жінку
Галицька прокуратура довела вину 21-річної матері, яка побила свого одномісячного сина. Хлопчика майже рік лікували, але, на жаль, він помер, не доживши декілька днів до свого першого дня народження. Суд врахував визнання вини та складні життєві обставини матері.
У Львові довели вину 21-річної жінки, яка заподіяла тяжкі травми своєму одномісячному синові. Суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, врахувавши визнання вини, каяття, молодий вік та складні життєві обставини.
Галицька окружна прокуратура повідомила про це 12 лютого.
Проживали у соціальному центрі
За даними слідства, у жовтні 2024 року немовля доставили до реанімації однієї з львівських лікарень разом із матір’ю. Раніше сім’я проживала у Соціальному центрі матері та дитини в Дрогобичі.
Там медики помітили, що хлопчик погано набирає вагу, і направили його на обстеження у районну лікарню, після чого дитину госпіталізували до Львова.
Після першочергових процедур дитину перевели до терапевтичного відділення.
Потрапили до лікарні
У лікарняній палаті мама з хлопчиком перебували одні. Коли він почав плакати, жінка сильно трусила немовля та кинула його у металеву колиску.
Лікарі помітили синці та зміни у поведінці дитини. Обстеження показало переломи кісток плеча та ключиці, а також значні крововиливи у мозок.
Матір затримали того ж дня за ст. 208 КПК України, а хлопчика залишили під наглядом лікарів.
Завдані ушкодження спричинили незворотні ураження мозку та посттравматичне накопичення рідини в черепі. Пізніше його перевели до Центру здоров’я та реабілітації дітей.
«Торік у вересні хлопчик помер, не доживши кілька днів до 1 року», — повідомили в прокуратурі.
Там додали, що жінці було інкриміновано умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті, та умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 121 і ч. 1 ст. 122 КК України). До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою.
Нагадаємо, на Полтавщині опікунку запідозрили у катуванні її молодших сестер 13 та 16 років. Тож, правоохоронці розслідують справу про жорстоке поводження з дітьми. За даними слідства, підозрювана 30-річна жінка змушувала дівчат дві доби стояти на колінах без їжі та сну.