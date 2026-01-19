Диво у Львові: після 11 тижнів без води у лоні мами народилося здорове немовля (фото)

Юлія з сином Матвійком, який перед народженням провів без води у лоні мами 11 тижнів / © Дитяча Лікарня Святого Миколая

Львівські медики встановили справжній рекорд, зберігаючи вагітність жінки протягом 83 днів після розриву плідних оболонок. Попри критичні ризики та вагу дитини усього 400 г на старті, лікарі довели Юлію до 35-го тижня і вона народила сина Матвійка.

Про це повідомила Дитяча лікарня Святого Миколая.

Для 30-річної львів’янки Юлії це була друга вагітність. Перша минула без ускладнень, однак завершилася кесаревим розтином через сідничне передлежання плода. Під час другої вагітності проблеми виникли значно раніше: на 24-му тижні почалося підтікання вод — стан, відомий в акушерстві як ПРПО (передчасний розрив плідних оболонок). Таке ускладнення становить високий ризик вкрай передчасних пологів.

Юлію негайно госпіталізували до пологового відділення лікарні. Відтоді за пацієнткою спостерігала мультидисциплінарна команда, до складу якої увійшли акушери-гінекологи, неонатологи та фармацевт. Фахівці щодня працювали над тим, щоб максимально відтермінувати початок пологів, адже на 24-му тижні вага плода становить лише 400 — 700 г, легені ще незрілі, а нервова система перебуває на етапі активного розвитку, що створює надзвичайно високі ризики для життя й здоров’я дитини.

Як медики рятували вагітність жінки?

Головною метою лікарів було якомога довше зберегти вагітність. Для цього застосовували антибіотикопрофілактику, регулярні обстеження та постійний моніторинг стану матері й плода, намагаючись виграти кожен додатковий день для малюка.

Завдяки майже тримісячній щоденній роботі медиків та їхньому високому професіоналізму вагітність вдалося безпечно пролонгувати до 35-го тижня. Безводний період становив 83 дні — абсолютний рекорд у практиці лікарні та значне досягнення для всієї команди.

«11 тижнів — це вкрай багато. Це випадок найдовшого безводного проміжку у нашій лікарні. Вся команда вболівала за матусю. І коли пологи таки почалися, ми вірили: цьому малюку все вдасться», — зазначив акушер-гінеколог і лікуючий лікар Юлії Ігор Федашко.

Жінка народила здорового хлопчика

На 35-му тижні вагітності Юлія народила здорового хлопчика Матвійка вагою 2960 г. Попри наявність рубця на матці після попереднього кесаревого розтину, пологи цього разу відбулися природним шляхом і потребували особливо пильного спостереження.

Матвійко, який провів без води у лоні мами 11 тижнів / © Дитяча Лікарня Святого Миколая

Після народження дитини лікарі виявили на пуповині справжній вузол — надзвичайно рідкісне явище, яке практично неможливо діагностувати до пологів. За даними наукових джерел, такий вузол трапляється лише у 0,3 — 2% породіль і становить додаткову загрозу для життя дитини, адже у разі затягування може припинятися надходження кисню.

Втім, попри всі ризики, і медики, і мама, і малюк успішно подолали цей складний шлях.

«За ці три місяці всі лікарі стали нам рідними. І в нас народилося маленьке диво — наш синочок. У Матвійка тепер багато янголів-охоронців і всі вони в медичних костюмах», — з вдячністю поділилася Юлія.

Нині Матвійко вже вдома разом із родиною, де на нього з нетерпінням чекали тато та старша сестричка.

Команда лікарів та Юлія з сином Матвійком / © Дитяча Лікарня Святого Миколая

До слова, нейрохірурги Західноукраїнського спеціалізованого центру дитячої медицини у Львові провели унікальну операцію, повністю видаливши пухлину мозку у двомісячної Олівії з Рівного. Складність втручання полягала у небезпечному розташуванні новоутвору в зоні судинного сплетення, що загрожувало масивною крововтратою та пошкодженням рухових центрів. Завдяки злагодженій роботі команди та інтраопераційному моніторингу життя немовляти вдалося врятувати без втрати навичок: дівчинка вже відновлюється, усміхається та активно розвивається.