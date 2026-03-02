Смертельна ДТП на Львівщині: зіткнення двох фур забрало життя водія

На Львівщині водій вантажівки помер у кареті швидкої після ДТП / © Поліція Львівської області

На автодорозі Київ-Чоп поблизу села Пасіки-Зубрицькі, Львівська область, 2 березня близько 10:50 сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

За попередніми даними слідства, на трасі зіткнулися дві вантажівки: «Volvo», за кермом якої перебував 30-річний житель Львівщини, та «MAN», якою керував 59-річний мешканець Дніпропетровської області.

«Внаслідок аварії, попри зусилля медиків, водій MAN помер в кареті швидкої. Водія іншої вантажівки госпіталізували», — повідомили у поліції.

За фактом аварії слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Додаткові обмеження передбачають позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Наразі правоохоронці працюють на місці події та встановлюють усі обставини й причини зіткнення.

