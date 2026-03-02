Директор юркомпанії оголив свій статевий орган у піцерії на Львівщині: чим усе закінчилось

Чоловік влаштував дебош у піцерії / © pixabay.com

Реклама

Миколаївський районний суд Львівської області виніс вирок у справі про хуліганство. Обвинувачений — директор київської юридичної фірми, уродженець Нового Роздолу — визнаний винним у грубому порушенні громадського порядку, що супроводжувалося винятковим цинізмом.

Про це йдеться у вироку суду.

Директор юрфірми влаштував дебош у піцерії

Інцидент стався 7 грудня 2025 року близько 21:30 у ресторані «Нью-Йорк Стріт Піца». Згідно з матеріалами справи:

Реклама

Перебуваючи напідпитку, чоловік лягав на дивани, пересував інвентар та провокував конфлікти. Через це адміністрація зачинила ресторан на 10 хвилин раніше графіка.

Опинившись під зачиненими дверима, чоловік почав вимагати повернути йому окуляри, погрожував викликати СБУ та розбити вітрину.

Під час словесної перепалки з відвідувачкою, яка зробила йому зауваження, обвинувачений публічно оголив статеві органи та озвучив на адресу жінки вимоги сексуального характеру.

Жінка не розгубилася, відштовхнула хулігана та завдала йому удару ногою, після чого на місце прибула поліція.

Матеріали справи / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Позиція обвинуваченого

Директор юрфірми свою провину в кримінальному правопорушенні не визнав. Він просив перекваліфікувати справу на адміністративну (дрібне хуліганство), мотивуючи це тим, що:

Конфлікт був побутовим і раптовим.

Він просто хотів забрати свої речі.

Оголення було «короткою емоційною реакцією» на провокацію жінки.

Потерпіла сама завдала йому тілесних ушкоджень, через що він лише захищався.

Потерпіла розповіла свою версію

Потерпіла розповіла, що чоловік прийшов до закладу та почав лаятися. Вона зробила йому зауваження.

«Обвинувачений сказав, що зараз вона щось побачить, зняв штани та нижню білизну і показав статевий орган. При цьому він вживав нецензурну лексику, та в грубій формі погрожував вступити з нею у статевий акт. Описані дії вона сприймала як погрозу. Коли обвинувачений почав підходити ближче потерпіла відштовхнула його та нанесла удар, бо боялася його. Через поведінку працівники закладу викликали охорону. Надалі, приїхала поліція», — йдеться у свідченні.

Чому суд обрав кримінальне покарання?

Суд відкинув доводи про «адмінку», підкресливши різницю між дрібним та кримінальним хуліганством:

Реклама

Винятковий цинізм: публічне оголення в людному місці (поруч з дитячим майданчиком) є брутальною зневагою до норм моралі.

Грубе порушення порядку: дії обвинуваченого призвели до зриву роботи закладу та налякали перехожих.

Стан сп’яніння: суд визнав це обставиною, що обтяжує покарання.

Яке покарання призначив суд?

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 КК України.

Покарання:

Штраф у розмірі 34 000 гривень (2000 неоподатковуваних мінімумів).

Відеозаписи з камер спостереження та телефонів свідків, які зафіксували «шоу» юриста, залишені в матеріалах справи як речові докази.

«Дії обвинуваченого полягали у ініціативній поведінці та відбувались у людному місці та супроводжувались публічним оголенням статевого органу… що свідчить про винятковий цинізм», — йдеться у вироку.

Вирок може бути оскаржений у Львівському апеляційному суді протягом 30 днів.