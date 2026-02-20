Послизнувся і впав на рейки: на Львівщині спецпотяг на смерть збив людину

У Львівському районі внаслідок наїзду потяга загинув чоловік / © Поліція Львівської області

Трагічний інцидент стався у вівторок, 18 лютого, у Львівському районі. Поблизу залізничного перегону «Сихів-Давидів» під колеса спецпотяга потрапив 50-річний місцевий мешканець. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Про це повідомляє Поліція Львівської області.

За попередніми даними правоохоронців, близько 12:00 на 8 пікеті перегону чоловік випадково послизнувся та впав безпосередньо на рейки перед наближенням спецпотяга сполученням «Підзамче-Чернівці». Машиніст не зміг вчасно зупинити склад.

Поліція Львівщини вже розпочала розслідування. Справу відкрили за ч. 3 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини). Наразі слідчі відділу поліції №3 встановлюють усі деталі та обставини, що призвели до смертельного наїзду.

