Послизнувся і впав на рейки: на Львівщині спецпотяг на смерть збив людину
Поліція розслідує загибель мешканця Львівщини на коліях.
Трагічний інцидент стався у вівторок, 18 лютого, у Львівському районі. Поблизу залізничного перегону «Сихів-Давидів» під колеса спецпотяга потрапив 50-річний місцевий мешканець. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
Про це повідомляє Поліція Львівської області.
За попередніми даними правоохоронців, близько 12:00 на 8 пікеті перегону чоловік випадково послизнувся та впав безпосередньо на рейки перед наближенням спецпотяга сполученням «Підзамче-Чернівці». Машиніст не зміг вчасно зупинити склад.
Поліція Львівщини вже розпочала розслідування. Справу відкрили за ч. 3 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини). Наразі слідчі відділу поліції №3 встановлюють усі деталі та обставини, що призвели до смертельного наїзду.
