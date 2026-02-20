ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
1 хв

Послизнувся і впав на рейки: на Львівщині спецпотяг на смерть збив людину

Поліція розслідує загибель мешканця Львівщини на коліях.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
У Львівському районі внаслідок наїзду потяга загинув чоловік

У Львівському районі внаслідок наїзду потяга загинув чоловік / © Поліція Львівської області

Трагічний інцидент стався у вівторок, 18 лютого, у Львівському районі. Поблизу залізничного перегону «Сихів-Давидів» під колеса спецпотяга потрапив 50-річний місцевий мешканець. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Про це повідомляє Поліція Львівської області.

За попередніми даними правоохоронців, близько 12:00 на 8 пікеті перегону чоловік випадково послизнувся та впав безпосередньо на рейки перед наближенням спецпотяга сполученням «Підзамче-Чернівці». Машиніст не зміг вчасно зупинити склад.

Поліція Львівщини вже розпочала розслідування. Справу відкрили за ч. 3 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини). Наразі слідчі відділу поліції №3 встановлюють усі деталі та обставини, що призвели до смертельного наїзду.

Раніше у Львові чоловік травмований внаслідок падіння під час переходу дороги — на нього наїхала автівка.

Раніше ми писали, що у Києві інспектори з благоустрою розпочали рейди центральними вулицями. Як повідомив Михайло Буділов, очільник Департаменту територіального контролю, власники бізнесу зобов’язані утримувати прилеглу територію в радіусі 10 метрів.

