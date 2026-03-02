Смертельное ДТП на Львовщине: столкновение двух фур унесло жизнь водителя

На Львовщине водитель грузовика скончался в карете скорой после ДТП / © Полиция Львовской области

Реклама

На автодороге «Киев-Чоп» вблизи села Пасики-Зубрицкие, Львовская область, 2 марта около 10:50 произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

По предварительным данным следствия, на трассе столкнулись два грузовика: «Volvo», за рулем которого находился 30-летний житель Львовщины, и «MAN», которым управлял 59-летний житель Днепропетровской области.

Реклама

«В результате аварии, несмотря на усилия медиков, водитель „MAN“ скончался в карете скорой. Водителя другого грузовика госпитализировали», — сообщили в полиции.

На Львовщине водитель грузовика скончался в карете скорой после ДТП / © Полиция Львовской области

По факту аварии следователи отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

На Львовщине водитель грузовика скончался в карете скорой после ДТП / © Полиция Львовской области

Дополнительные ограничения возможно лишение права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет. Правоохранители работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства и причины столкновения.

Напомним, в Ровенской области из-за столкновения грузовика и легковушки погибли два человека.

Реклама

Кроме этого, в Ровенской области военный насмерть сбил 25-летнего парня, родной брат которого погиб на фронте.