Смертельное ДТП на Львовщине: столкновение двух фур унесло жизнь водителя
Вблизи Львова в результате столкновения двух фур один из водителей скончался в карете скорой помощи, другой госпитализирован.
На автодороге «Киев-Чоп» вблизи села Пасики-Зубрицкие, Львовская область, 2 марта около 10:50 произошло смертельное ДТП.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
По предварительным данным следствия, на трассе столкнулись два грузовика: «Volvo», за рулем которого находился 30-летний житель Львовщины, и «MAN», которым управлял 59-летний житель Днепропетровской области.
«В результате аварии, несмотря на усилия медиков, водитель „MAN“ скончался в карете скорой. Водителя другого грузовика госпитализировали», — сообщили в полиции.
По факту аварии следователи отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.
Дополнительные ограничения возможно лишение права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет. Правоохранители работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства и причины столкновения.
