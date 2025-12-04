Воював в АТО і повернувся на фронт: що відомо про вбитого у Львові військового ТЦК

Юрій Бондаренко / © Facebook/Сергій Грішин

Військовий ТЦК Юрій Бондаренко, якого у Львові зарізав цивільний під час мобілізаційних заходів, був ветераном, захищав країну ще в АТО, а від початку повномасштабної війни знов повернувся на фронт.

Про це повідомив український журналіст та волонтер Сергій Грішин.

За його словами, уже після початку повномасштабного вторгнення Юрій отримав поранення. Проте повернувся до лав Сил оборони — спочатку у підрозділ ППО, а потім у ТЦК.

Lviv.media з посиланням на Львівський ТЦК додає, що Юрій Бондаренко у березні 2015 року вступив до лав ЗСУ. Він брав участь у бойових діях до квітня 2016 року, а потім, через серйозні проблеми зі здоров’ям, був звільнений у запас.

Сергій Грішин розповів свою історію знайомства з Юрієм. Журналіст пригадав, що військовий віддав йому свій пікап і попросив передати на потреби ЗСУ.

«Влітку 2023-го невідомий з чату написав, що хоче віддати свій пікап, бо йому не треба. Ситуація виглядала дивною, але я почав спілкування. В підсумку, вже наступного дня я був у Львові. Юра віддав свій пікап L200 у відмінному стані. Ми почали товаришувати. Я дізнався, що Юра ветеран АТО, комісований по пораненню, який 24.02.22 стрибнув в тачку і зірвався зі Львова в Харків до своїх пацанів», — розповідає журналіст.

Грішин зауважив, що після цього Юрій продовжував допомагати грошима віійську. Зокрема, одного разу передав $5000.

Сергій Грішин та Юрій Бондаренко. Фото Сергія Грішина / © Facebook/Сергій Грішин

«Так ми стали товаришувати, зустрічались у Львові кожні 2-3 місяці. Якогось разу, Юра сказав що не може сидіти осторонь і вирішив знову мобілізуватись, цей раз в ППО. Потім він перевівся в ТЦК. Вчора у Львові, при виконані його вбила м**зота», — підсумував Сергій Грішин.

Як додає «Суспільне Львів» з посиланням на ОК «Захід» — Юрій Бондаренко був уродженцем Харкова.

«Юрій був військовослужбовцем військової частини А1463, де виконував завдання оператора радіолокаційної станції. У червні 2025 року, зважаючи на серйозне погіршення стану здоров’я, був переведений у Галицько-Франківський ОРТЦК та СП як придатний до тилових підрозділів», — розповідає речник Львівського ТЦК Володимир Молодій.

Як уточнили у поліції Львівської області, загиблому військовому було 37 років.

Нагадаємо, що 1 лютого в місті Пирятин на Полтавщині чоловік застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК.