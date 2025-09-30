На Львівщині жорстоко побили ветерана ЗСУ: що відомо

Ветеран війни Віктор Нерознак / © фото з соцмереж

У ніч проти 28 вересня на парковці у місті Пустомити на Львівщині двоє чоловіків жорстоко побили ветерана війни Віктора Нерознака.

Про це повідомила у Facebook Наталія Вібла.

«Лящинський Володимир і Сташко Степан напали на Віктора з битами», — написала жінка.

У Вікора переломи щелепи, руки, ноги, уся спина в гематомах.

«Скажіть, це що, повертаються 90-ті? Це так ми „дякуємо“ воєнним? Це XXI століття чи темні підворотні, де замість цивілізованої дискусії — побиття битами? Віктор з власних міркувань не звертався до правоохоронців, але таке не можна замовчувати. Це не просто бійка — це удар по кожному: ветерану, по тому, хто ще воює, по цивільному — хто має прості людські цінності. Бо якщо дозволити таке свавілля зараз — завтра будь-якого нашого захисника та й узагалі будь-кого можуть так само переламати „свої“ — написала Наталія Вібла.

Що кажуть у поліції

Поліція Львівської області розпочала перевірку інформації щодо ймовірного побиття ветерана російсько-української війни, яке, за повідомленнями у соціальних мережах, сталося у місті Пустомити Львівського району.

Про це повідомляє поліція Львівщини.

Зазначається, що офіційного звернення щодо цього інциденту до територіальних підрозділів не надходило.

«Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили допис, авторка якого повідомила про побиття ветерана російсько-української війни, що сталось у місті Пустомити», — йдеться у повідомленні.

Співробітники відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 зареєстрували інформацію.

«Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, які могли завдати тілесних ушкоджень потерпілому», — зазначили у поліції.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Нагадаємо, поліція Харківщини затримала зловмисника, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ.