Під Львовом сусіди побили ветерана з "Азова" та його дружину: деталі з відео

У місті Винники під Львовом сусіди побили ветерана з «Азова» та його дружину. Агресивним людям нібито заважав звук милиці, з якою пересувається поранений захисник, і вони прийшли скаржитися на «шум». Тоді й виникла сутичка.

Про це повідомив сам ветеран, який опублікував відео в Instagram під нікнеймом bess_14888.

Автор допису поінформував, що є ветераном «Азова» та отримав поранення 2023 року на Запорізькому напрямку під час контрнаступу. Поранення було важким — дві гранати ВОГ влучили в ноги. Найбільше постраждала ліва нога.

Увесь цей час ветеран проходив лікування. Йому намагалися врятувати ногу, але, на жаль, повністю зробити цьогоне вдалося і протягом найближчого тижня на захисника чекає ампутація стопи. Аби бути ближче до лікарні, ветеран разом з дружиною переїхали до Винників. Там і стався конфлікт із сусідами.

«Мене та мою дружину побили на порозі квартири через те, що я користуюся милицею та, нібито, «заважаю» сусідам. Це новий будинок, і до нас у квартирі ніхто раніше не жив. Неодноразово ми отримували скарги на те, що нібито заважаємо сусідам через наші пересування, голосні розмови, переміщення меблів або ввімкнений телевізор на 10-й гучності», — йдеться в дописі захисника.

Він додав, що сусідка постійно скаржиться на людей навпроти. Жінка стверджувала, що ті б’ють свою дитину, і що вона плаче, коли її ведуть купатися.

Ця ж сусідка прийшла скаржитися на «шум» до квартири ветерана. Разом із нею був чоловік та неповнолітній син, у якого, як стверджують батьки, є інвалідність. Саме син побив захисника та його дружину.

«Саме він наніс мені удари по голові моєю ж палицею, внаслідок чого мені наклали 4 шви, а потім ще побив мою дружину. Вони намагалися потрапити до квартири та постійно нам погрожували«, — йдеться в повідомленні bess_14888.

Він додав, що сусіди — переселенці із Запоріжжя. Ветеран закликав надати інциденту більшого розголосу, щоб поліція не «спустила справу на гальмах», «як вони намагалися зробити, коли нас доставили вночі до відділу поліції, де ми перебували до самого ранку».

До слова, у вересні на парковці у місті Пустомити на Львівщині двоє чоловіків жорстоко побили ветерана війни Віктора Нерознака. Нападники використовували бити. Ветеран отримав переломи щелепи, руки, ноги та численні гематоми.