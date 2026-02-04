Смерть чоловіка у Яворівському ТЦК: з'явилися деталі розслідування

У Яворівському ТЦК помер 48-річний чоловік / © Freepik

Реклама

На Львівщині правоохоронці з’ясовують обставини смерті 48-річного військовозобов’язаного, який помер у приміщенні Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко., передає «Суспільне».

За її словами, кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «природна смерть».

Реклама

Що виявили експерти

Попередній огляд тіла не виявив ознак насильства чи тілесних ушкоджень. За попередніми медичними висновками, причиною смерті могла стати раптова серцева недостатність. Остаточну причину встановлять після проведення судово-медичної експертизи.

Наразі слідчі проводять необхідні процесуальні дії та збирають усі дані для встановлення повної картини події.

Що відомо про смерть в ТЦК

Нагадаємо, 2 лютого на Львівщині, у місті Яворів, чоловіка зупинила група оповіщення разом із представником поліції для перевірки військово-облікових документів.

Документів він не мав і перебував у розшуку. Тож його доставили до Яворівського РТЦК та СП для уточнення облікових даних.

Реклама

Близько 13:42 тогт ж дня інші військовозобов’язані, які перебували з ним у кімнаті відпочинку, повідомили черговому, що чоловіку стало зле.погано. На місце викликали швидку, однак медики констатували смерть. Тіло доставили до лікарні в Новояворівську для проведення розтину.

Як зазначали в обласному ТЦК та СП, за попередніми даними медиків, причиною смерті також розглядається алкогольне отруєння. Остаточні висновки має надати експертиза.

Львівський обласний ТЦК та СП прокоментував звинувачення. Там підтвердили, що дійсно зупинили Івана Воловецького для перевірки військово-облікових документів. У військкоматі стверджують, що чоловік перебував у нетверезому стані.