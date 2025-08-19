На Львівщині у готельно-ресторанному комплексі "Карпатський затишок" отруїлися 12 дітей

Лікарі / © Pixabay

У селищі Славсько Львівської області 12 дітей, які відпочивали у готельно-ресторанному комплексі «Карпатський затишок», були госпіталізовані з підозрою на гостру кишкову інфекцію.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА на Facebook та обласній поліції.

Стало відомо, що виклик до лікарні надійшов у неділю, 17 серпня, ввечері від обласного центру екстреної медичної допомоги. Потерпілі — діти віком від 8 до 15 років, мешканці Харкова, Черкас, Івано-Франківська та Рівного. Лікарі попередньо діагностували харчове отруєння, детальні аналізи тривають.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 325 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення санітарних правил і норм, які призвели до інфекційних захворювань та масових отруєнь. Санкції цієї статті можуть включати штраф від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі до трьох років.

Нагадаємо, що на початку серпня у Славському у приватному дитячому таборі вже сталося масове отруєння — постраждали 25 дітей. А у липні в ресторані «Китайський привіт» у Львові трапився аналогічний інцидент. Тоді Держпродспоживслужба виявила порушення санітарних норм: неправильне зберігання продуктів і відсутність медичних книжок у працівників. Ресторан отримав штраф у розмірі 48 тисяч гривень.