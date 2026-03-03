Лікарі МСЕК у Львові видали 56 фейкових довідок про інвалідність: подробиці

Лікарі МСЕК у Львові видали 56 фейкових довідок про інвалідність: / © Офіс Генерального прокурора

У Львові Франківська окружна прокуратура міста передала до суду справу трьох лікарів міжрайонної МСЕК, які підробили 56 діагнозів про інвалідність. Медиків звинувачують у масовій фальсифікації документів, що дозволило чоловікам незаконно отримати статус особи з інвалідністю.

Про це пише Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, злочинна діяльність розгорнулася 2022 року. Обвинувачені налагодили процес видавання довідок про третю групу інвалідності, повністю ігноруючи встановлені медичні процедури та норми закону.

«Фактично медичних оглядів вони не проводили, особи навіть не були присутні на засіданнях комісії, а акти складали на основі підроблених медичних довідок», — констатують у прокуратурі.

За інформацією прокуратури, внаслідок таких дій 56 осіб отримали незаконні документи. Для багатьох із них інвалідність стала можливістю для виїзду за межі України: наразі відомо про 36 чоловіків, які перетнули кордон і не повернулися.

Прокурори інкримінують медикам сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон та службове підроблення, вчинене групою осіб (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

