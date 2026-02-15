Професор ЛНУ і домагання: апеляційний суд ухвалив рішення у справі Йосипа Лося

Апеляційний суд ухвалив рішення у справі 88-річного професора ЛНУ Йосипа Лося

Львівський апеляційний суд залишив у силі рішення про звільнення 88-річного професора Йосипа Лося з посади викладача факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Суд відмовив у задоволенні його апеляційної скарги та не скасував наказ про припинення трудових відносин.

Про це йдеться у постановах суду щодо підтвердження рішення Галицького райсуду, а також відмови у поновленні професора на роботі.

Що відомо про справу професора ЛНУ Йосипа Лося

Йосипа Лося звільнили у березні 2025 року після публічних звинувачень колишніх студенток щодо домагань. Раніше, у липні 2025 року, Галицький районний суд Львова також відмовив професорові в поновленні на роботі. Після цього він оскаржив рішення в апеляційній інстанції, однак і там зазнав поразки.

Під час розгляду справи суд врахував свідчення, оприлюднені в медіа. У матеріалах йшлося про численні скарги колишніх студенток, які охоплюють різні роки — починаючи з 2000-х. У своїх заявах жінки описували схожі випадки неналежної поведінки з боку викладача. Суддя, ухвалюючи рішення у січні 2026 року, погодився з висновками суду першої інстанції та не знайшов підстав для поновлення професора на посаді.

Публічний розголос ситуація отримала у лютому 2025 року після матеріалу журналістки Катерини Родак, яка першою відкрито заявила про домагання. Після цього під її дописом десятки випускниць факультету журналістики різних років поділилися власними історіями.

Університет відсторонив Лося від викладання та ініціював службову перевірку. Комісія з питань етики та професійної діяльності рекомендувала ректорові звільнити викладача. 6 березня 2025 року наказ про звільнення набув чинності.

Під час судових засідань під будівлею суду проходили акції з вимогою не поновлювати професора на роботі.

Також інформацію про можливі правопорушення перевіряли правоохоронні органи.

Йосип Лось працював у Львівському університеті від 1971 року. До початку викладацької кар’єри він був журналістом і працював у редакціях.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що сам професор відкидав усі звинувачення з боку колишньої студентки, називаючи їх «провокацією».