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Укрaїнa
Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
Відео
Рецепти
Спецпроєкти
Економіка
Фото
Київ
Львів
Цікaвинки
Популярні теги
Коронавірус
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Львів
Львів залишився без світла
Львів залишився без світла
дповнюється...
У середу, 23 листопада, усе місто Львів залишилося без світла.
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