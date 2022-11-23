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Львів залишився без світла

Дата публікації
Перегляди
819
Час на прочитання
1 хв
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дповнюється...

У середу, 23 листопада, усе місто Львів залишилося без світла.  

Дата публікації
Перегляди
819
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