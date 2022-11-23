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У Львові звуки вибухів: Садовий просить перебувати в укриттях

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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3134
Час на прочитання
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У Львові звуки вибухів: Садовий просить перебувати в укриттях

Фото: УНІАН

У Львові про "тривогу" сповістили о 13:11

У середу, 23 листопада, під час масштабної повіряної тривоги у Львові чутно вибухи. Мер міста Андрій Садовий просить залишатися в укриттях.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Всім залишатись в укритті", - наголосив міський голова Львова.

У Львові про "тривогу" сповістили о 13:11. Станом на 14:22 вона досі триває.

До слова, 23 листопада було оголошено масштабну повітряну тривогу. 

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Дата публікації
Перегляди
3134
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