У Львові звуки вибухів: Садовий просить перебувати в укриттях

У Львові про "тривогу" сповістили о 13:11

У середу, 23 листопада, під час масштабної повіряної тривоги у Львові чутно вибухи. Мер міста Андрій Садовий просить залишатися в укриттях.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Всім залишатись в укритті", - наголосив міський голова Львова.

У Львові про "тривогу" сповістили о 13:11. Станом на 14:22 вона досі триває.

До слова, 23 листопада було оголошено масштабну повітряну тривогу.

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