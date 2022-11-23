У Львові звуки вибухів: Садовий просить перебувати в укриттях

У Львові про "тривогу" сповістили о 13:11
У середу, 23 листопада, під час масштабної повіряної тривоги у Львові чутно вибухи. Мер міста Андрій Садовий просить залишатися в укриттях.
Про це він написав у своєму Telegram.
"Всім залишатись в укритті", - наголосив міський голова Львова.
У Львові про "тривогу" сповістили о 13:11. Станом на 14:22 вона досі триває.
До слова, 23 листопада було оголошено масштабну повітряну тривогу.
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