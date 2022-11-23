Труп в ковдрі знайшли посеред вулиці: 26-річний львів'янин розстріляв безхатька з револьвера (фото)

25-річний львів'янин розстріляв із револьвера "Флобер" безхатька. Тіло вбитого чоловіка загорнуте в ковдрі знайшли просто посеред вулиці.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

"Вранці 22 листопада на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від перехожої, яка на вулиці Любінській у Львові виявила загорнуте у ковдру тіло невідомого чоловіка з ознаками насильницької смерті", - йдеться у повідомленні.

Попередньо правоохоронці встановили, що 22 листопада близько другої години ночі 26-річний львів’янин, прийшовши додому до свого батька, виявив у помешканні незнайомого чоловіка, з яким тато вживав спиртні напої. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого син господаря дев’ять разів вистрелив у "гостя" з револьвера "Флобер". Переконавшись, що незнайомець помер, чоловік загорнув тіло у ковдру, виніс з дому та залишив на вулиці неподалік гаражів, де його і виявила перехожа.

Поліцейські встановили особу загиблого – 60-річного безхатченка.

Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Зброю, з якої були здійснені постріли, правоохоронці вилучили та відправили на експертизу.

Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області

Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання - до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нещодавні вбивства в Україні

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На Дніпропетровщині за підозрою у вбивстві чоловіка поліцейські затримали його дружину. Під час сварки підозрювана вдарила ножем чоловіка.

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