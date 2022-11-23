З'явилися температура і висип: на Львівщині померла однорічна дитина від менінгококової інфекції

Це вже четвертий випадок смерті в області, що спричинив менінгокок.

На Львівщині від менінгококової інфекції померла однорічна дитина. Напередодні в дівчинки підвищилася температура і з'явився висип на тілі.

"20 листопада, у реанімації одної з районних лікарень області померла дівчинка, якій виповнився лише рік і 3 місяці. За словами лікарів, хвороба перебігала "блискавично". Попередня причина смерті – важка форма менінгококової інфекції", – повідомила генеральна директорка Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тимко.

Зі слів бабусі, напередодні у дитини підвищилася температура до 38°C. Вранці мама побачила висип на тілі донечки у вигляді "зірочок" синюшного кольору, і одразу викликала швидку. Однак врятувати дитину не вдалося. За словами медиків, так стрімко перебігає менінгококцемія - найважча форма менінгококової інфекції. Від моменту екстреного виклику до смерті дитини минуло менше 3 годин.

Працівники Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб з’ясовують, з ким дитина контактувала. У таких випадках оточення перебуває під наглядом епідеміологів. Їх обстежують на носійство менінгококів, призначають антибіотикопрофілактику.

Впродовж 2022 року на Львівщині зафіксовано 12 випадків менінгококової інфекції, зокрема чотири смертельні випадки.

За словами епідеміологині Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Любомири Бойко, у попередніх випадках смерті, які спричинила менінгококова інфекція, медики зафіксували так званий "блискавичний" перебіг недуги у дітей до одного року.

Медики розповідають, що менінгококова інфекція це - гостре інфекційне захворювання, яке спричинює бактерія менінгокок. Передається повітряно-крапельним шляхом під час чхання, кашлю, при поцілунках.

Заразитися можуть усі без винятку, проте діти до 5 років становлять понад 70 % всіх хворих, тому є у групі ризику.

Менінгококова інфекція може мати безсимптомний перебіг, або просто як звична простуда. Проте нерідко ця бактерія може спричинити розвиток менінгіту, чи менінгоенцефаліту. Інколи розвивається менінгококцемія (зараження крові), і тоді перебіг настільки блискавичний, що зазвичай закінчується летально. Якщо і вдасться залишитися живим - це пожиттєва інвалідизація.

Менінгококова інфекція - одна з найпідступніших та найнебезпечніших інфекцій у світі. Єдина профілактика – це вакцинація.

Нагадаємо, у Львові медики рятують 10-річного хлопчика з Харкова, у якого діагностували рак мозку. Дитина проходила лікування в Німеччині, проте там лікарі відмовилися допомагати хлопчикові через складну хворобу.

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