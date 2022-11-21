У Львові рятують 10-річного хлопчика, у якого виявили рак мозку: лікарі за кордоном відмовились від дитини

Дитина 5 років бореться за життя.

У Львові медики рятують 10-річного хлопчика з Харкова, у якого діагностували рак мозку. Дитина проходила лікування у Німеччині, проте там лікарі відмовились допомагати хлопчику через складну хворобу.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

10-річний Микита з Харкова вже 5 років бореться зі складною хворобою. Вперше її виявили, коли дитині стало зле у садочку.

"Його діагноз: анапластична епендимома. Це агресивне злоякісне новоутворення, яке швидко росте, мігрує та щоразу з’являється у різних місцях. 5 надскладних операцій на мозку, 16 блоків агресивної хіміотерапії, але три місяці тому хвороба повернулася. Сталося це у Німеччині, куди родина переїхала, тікаючи від обстрілів у рідному Харкові", - йдеться у повідомленні.

Німецькі медики вирішили, що хвороба неоперабельна та відмовились у подальшому допомагати дитині. Проте рідні хлопчика і далі боряться за його життя. Тоді вони вирішили звернутись до львівських фахівців.

Хлопчику погодився допомогти керівник Центру нейрохірургії Лікарні Святого Миколая Михайло Ловга.

"Команда нейрохірургів взялася планувати одне із найскладніших втручань у своїй практиці. Перед спеціалістами стояло надважке завдання: прибрати пухлину, не зачепивши ділянки, які відповідають за дихання, серцебиття та ковтання. І вони - успішно впоралися", - йдеться у повідомленні.

Зараз Микита проходить курс хіміотерапії. Дитина дуже хоче одужати. Родина хлопчика запросила львівських нейрохірургів до Харкова, щоб там відсвяткувати перемогу України.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Як львівські лікарі рятують українців

Раніше повідомлялось, що у Львові врятували 17-річного Дмитра, у якого підлітковий гастрит спричинив перфоративну виразку (отвір) у шлунку, а вже вміст шлунку пошкодив його внутрішні органи.

Львівські лікарі провели пересадку кісткового мозку трирічній дівчинці з Волині. Першу успішну аутологічну трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку дитині у Львові провели у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі.

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