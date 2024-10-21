Куртки на осінь 2024 – яку модель вибрати в цьому сезоні

В гардеробі осінь-зима ключовим елементом є верхній одяг. Він захищає від холоду й негоди та служить основою осінньо-зимового образу, надає шарм і настрій. Кожен новий модний сезон несе свої пріоритети. В моді 2024-2025 на першому плані практичність і комфорт. Тому куртка жіноча зі звичайного повсякденного одягу перейшла у розряд головного тренду колекцій fashion-дизайнерів.

Актуальною вона буде упродовж усього року. Для літа та міжсезоння це легкі джинсові, шкіряні куртки, вітровки. На холодну пору вибір ще різноманітніший: довгі, короткі, з утепленням та без, об’ємні, приталені, з натуральної та екошкіри, штучного хутра, синтетичних матеріалів.

В Answear.ua знайдете великий вибір брендових моделей: бомбери, парки, косухи, стьобані, оверсайз, с поясом, довгі, короткі.

Куртки жіночі: що варто знати про тенденції?

Поточний сезон вражає різноманітністю, відсутністю обмежувальних рамок у виборі форм, об’єму, довжини, забарвлення, поєднання фактур. Отже, сучасні куртки жіночі мають безліч варіацій по стилю пошиття, крою, використаним матеріалам:

Довгі – це демісезонні варіанти куртка-пальто, подовжена парка.

Короткі – кроп-куртка, куртка-авіатор для літа та міжсезоння.

Легкі – варіант для теплої пори джинсові моделі, шкіряні, вітровки.

Утеплені – моделі з синтетичним або натуральним утеплювачем, що захищають від холоду та негоди.

Об’ємні – це дуті, стьобані, варіанти з синтетичних тканин.

Приталені – куртки-піджаки зі шкіри натуральної/штучної з поясом або ременем.

Акцентні – моделі яскравих кольорів, принтовані.

Така різноманітність дозволить кожній модниці знайти свою куртку жіночу, що створить затишок у будь-яку погоду та підкреслить природну красу.

Куртки жіночі: що вибирати для модного арсеналу?

Кожен модний сезон має свої відмінні риси, відзнакою моди осінь 2024 є різноманітність та неочікуваність. Комфорт, практичність, лаконічність межує з контрастністю поєднань стилів, форм та фактур. Тому осінні образи мають бути ефектними та виразними. В тренді багатошаровість, а ключовим елементом стильних луків дизайнери пропонують куртки жіночі.

Багатий вибір варіантів дає можливість створювати образи на будь-яку погоду та призначення. До пізньої осені будуть актуальними куртка-піджак, косуха зі шкіри натуральної або штучної. Вони легко поєднуються зі спідницями, штанами різного крою, джинсами.

Для тих, хто віддає перевагу максимальному захисту в тренди залишаються подовжені куртки-пальто, парки – тепло й стильно. Головне не забувати про аксесуари. У трендових списках затрималася улюблениця дівчат куртка-бомбер. Є моделі на різний смак оверсайз, укорочені.

Як скласти модний look з куртками жіночими?

Курткам віддають перевагу активні жінки, які завжди в русі. До того різноманітність пропозиції дозволяє кожній модниці знайти свій варіант. Важливо щоб модель поєднувалася з іншими предметами гардероба.

Шкіряні моделі гарно поєднуються зі спідницями міні й топами, максі-сукнями, штанами-палаццо, джинсами, гольфами, ботильйонами. Дуті моделі можна носити з джоґґерами, легінсами, джинсами-скіні, міді-спідницями, кросівками, хайтопами.

Стьобані куртки-пальто надають образу особливий шарм і затишність вдало міксуються з різним низом, грубими черевиками, снігоходами.

В Answear.ua знайдеться варіант на будь-який смак і стиль.