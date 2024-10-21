На Львівщині працівники ТЦК почали відвідувати школи: яка мета

Працівники ТЦК агітують школярів вступати до вищих військових навчальних закладів.
У Львівській області працівники ТЦК почали проводити агітації в школах. Вони запрошують учнів вступати до вищих військових навчальних закладів.
Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.
Військовослужбовці ТЦК розповідають старшокласникам про українську армію, види озброєння, важливість захищати свою країну від окупантів і можливості, які надають вищі військові навчальні заклади (ВВНЗ).
"ВВНЗ сьогодні – це якісна й актуальна освіта, система мотиваційних стипендій, забезпечення проживанням і необхідним майном. Навчання проводиться безкоштовно й за найвищими державними стандартами", – розповіли у Львівському ТЦК.
Там наголосили, що ЗСУ потребують молодих кадрів, які б формували ще сильнішу армію в майбутньому.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі працівник ТЦК стріляв з автомата під час конфлікту на вулиці.
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