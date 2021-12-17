Таких випадків - одиниці на увесь світ: у мешканця Львівщини виявивли рідкісне ускладнення коронавірусу

Таких випадків - одиниці на увесь світ: у мешканця Львівщини виявивли рідкісне ускладнення коронавірусу

Останні хвилі коронавірусу є дедалі агресивнішими і призводять до різноманітних ускладнень, кажуть медики.

У 68-річного Володимира зі Стрия, що у Львівські області, виявили рідкісне ускладнення, яке виникло після коронавірусної інфекції – мультифокальний тромбоз ниркових та селезінкових артерій. Чоловік майже вилікувався від коронавірусу, але його турбували раптові гострі болі у животі.

Як повідомили у Першому територіальному медичному об'єднання Львова, де обстежили пацієнта, компютерна томографія показала, що у чоловіка поступово відмирають частинки одразу трьох органів – нирок та селезінки. Таке хірургічне ускладнення коронавірусної інфекції у світі називають мультифокальним тромбозом ниркових та селезінкових артерій.

З таким хірургічним ускладненням коронавірусної інфекції львівські лікарі зустрілися вперше. У світовій медичній практиці наразі зафіксовано лише одиниці схожих випадків.

"COVID-19 має специфічний вплив на організм. Він руйнує ендотелій — внутрішню вистілку кровоносних судин. Так, через згущення крові утворюються тромби. Вони ж блокують кровопостачання до органів, призводячи до поступового припинення їхніх функцій", - пояснили медики.

На щастя, пацієнту вчасно встановили діагноз, тож його лікували лише медикаментозно.

За допомогою спеціального апарату інфузомату препарати для розрідження крові рівномірно та цілодобово вводять пацієнту. А найсучасніший апарат контролю системи гемостазу - тромбоеластометр Rotem дозволяє у автоматичному он-лайн режимі регулювати необхідне дозування ліків, підбирати їх комбінацію та контролювати процес лікування.

Зараз розвиток ускладнення у стриянина призупинили. Після двох тижнів лікування Володимира виписали додому. Проте чоловік і надалі перебуватиме на спостереженні у спеціалістів.

"Останні хвилі коронавірусу є дедалі агресивнішими, призводять до ускладнень, а саме: уражень серцево-судинної та нервової системи, головного мозку, панкреатиту, плевриту, пневмоній тощо. Бережіть себе та рідних - вакцинуйтеся", - закликали у медзакладі.

Коронавірус в Україні: лікарі назвали ускладнення, до яких найчастіше призводить штам "Дельта"

Читайте також: