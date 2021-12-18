У Львівській області за фейковий "ковід"-сертифікат засудили чоловіка на рік обмеження волі

У Львівській області за фейковий "ковід"-сертифікат засудили чоловіка на рік обмеження волі

У чоловіка на кордоні викрили підроблений документ про вакцинацію.

У Львівській області суд покарав чоловіка, який намагався в'їхати до України з підробленим свідоцтвом про вакцинацію. За це Жовківський районний суд призначив Олександру понад рік обмеження волі, пише ZAXID.NET.

Відомо, що чоловіка затримали 20 листопада, коли він повертався назад до України з Польщі через пункт пропуску "Рава-Руська-Гребене", але прикордонники виявили, що його свідоцтво про вакцинацію - несправжнє.

Як з'ясувалося, чоловік придбав підроблене свідоцтво з печаткою однієї з лікарень Львівщини. Але, хто саме продав йому сертифікат - встановити наразі не вдалося.

Чоловіку вдалося з фейковим сертифікатом потрапити до Польщі, але повернутись звідтам непоміченим - не зміг.

На суді чоловік визнав свою провину і попросив суворо його не карати.

Суддя врахував усі докази у цій справі і визнав Олександра винним у підробці та співучасті в злочині і покарав обмеженням волі на 1 рік та один місяць.

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