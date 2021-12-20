Отруйний дим накрив частину Львова через масштабну пожежу: що горіло

Отруйний дим накрив частину Львова через масштабну пожежу: що горіло

Вогонь знищив дах будівлі на площі 200 кв.м, обладнання та сировину для виготовлення меблів, пошкодив стіни на площі 250 кв.м.

Отруйний дим над Львовом. Там півсотні рятувальників чотири години гасили масштабну пожежу в цеху із виробництва меблів.

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Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 20 грудня.

Зазначається, що легкозаймиста хімія виділяла ядучий дим - його стовпи було видно в кількох районах міста, а жителі прилеглих будинків жалілися на задуху. Поруч із місцем займання були відсутні пожежні гідранти - тож надзвичайникам довелося прокладати рукави на майже півкілометрову відстань.

Нагадаємо, 17 грудня в Краматорську Донецької області спалахнула пожежа на території Центральної обласної диспетчерської швидкої допомоги. В результаті займання вогонь знищив 10 автомобілів швидкої допомоги.

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