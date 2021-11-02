Коронавірус у Львові та області: статистика на 2 листопада

Коронавірус у Львові та області: статистика на 2 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 20 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 2 листопада, продовжує поширюватися. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 184 288 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 2705 ПЛР-тестів, за якими отримали 1104 позитивних результатів (518 — серед львів’ян). Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

У стаціонарах міста із пневмоніями, станом на ранок 2 листопада, перебувають 966 осіб: 904 із них мають Covid-19, 71 людина – у реанімації, 58 пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 110 осіб (із них вакцинованих – 11), виписано – 98, померло 20.

Із них:

ЛШМД: поступило – 69 осіб (з них вакцинованих – 4), виписано – 51, померло – 10.

8 МКЛ: поступило – 22 особи (з них вакцинованих – 3), виписано – 23, померло – 4.

1 МКЛ: поступило – 10 осіб (з них вакцинованих – 3), виписано – 12, померло – 3.

5 МКЛ: поступило – 9 осіб (з них вакцинованих – 1), виписано – 12, померло – 3.

Вчора, 1 листопада, у Львові та області лабораторні центри провели 1619 ПЛР-тестів, за якими отримали 1166 позитивних результатів (461 — серед львів’ян).

Загалом за весь час пандемії в області підтверджено 184288 випадків інфікування коронавірусом. З них у Львові – 86851. 70119 містян вже одужали, також є 2249 летальних випадків.

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