Оштрафували на 51 тис. грн, забрали Lexus і права: у Львові покарали водійку через нетверезу їзду

Оштрафували на 51 тис. грн, забрали Lexus і права: у Львові покарали водійку через нетверезу їзду

На вирок суду ще можна подати апеляцію.

У Львові через п'яну їзду в підприємиці конфіскували Lexus, заборонили керувати автомобілем протягом 10 років та оштрафували на 51 тис. грн.

Про це пише zaxid.net.

За даними видання, у Львові місцеву підприємицю втретє зловили на керуванні автомобілем у нетверезому стані. Вона у присутності свідків відмовилась від проходження перевірки на стан сп'яніння. Через це поліцейські склали на неї протокол.

У суді адвокат жінки клопотав про закриття справи, оскільки на його думку, патрульні неправильно склали протокол. Проте суддя встановила, що вина водійки є доведеною.

Львівську підприємицю суд покарав, заборонивши 10 років керувати авто, оштрафував на 51 тис. грн та конфіскував на користь держави автомобіль Lexus, за кермом якого була жінка.

На вирок суду ще можна подати апеляцію.

Нагадаємо, поблизу центру Львова авто збило на переході жінку з двома дітьми.

Читайте також:

Новини України: невдовзі водіїв зможуть штрафувати за їзду на "механіці"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання