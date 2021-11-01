У Львові мікроавтобус на швидкості влетів у дівчину на "зебрі": відео жахливого моменту ДТП

Дівчина отримала важкі травми.

У Львові мікроавтобус на швидкості збив дівчину на пішохідному переході. Потерпіла отримала серйозні травми обличчя та тіла, але, на щастя, вижила.

Про це повідомила спільнота "Вартові Еспресо" 30 жовтня у Faсook і опублікувала відео ДТП.

На записі відеореєстратора видно, як за лічені секунди до зіткнення по пішохідному переході перебігає дорогу хлопчик, а позаду нього вибігає дівчина на "зебру" і потрапляє під колеса мікроавтобуса.

Увага! Перегляд не рекомендується вразливим людям та особам, молодшим 18 років.

"Швидкість була настільки високою, що після гальмування автобус проїхав ще кілька десятків метрів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 33-річний львів'янин у стані наркотичного сп'яніння на "Інфініті" збив на смерть 42-річного пішохода і втік з місця ДТП. Патрульним вдалось його оперативно затримати.

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