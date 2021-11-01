Ще одна смертельна ДТП з Infiniti: 33-річний львів'янин під наркотиками збив пішохода і втік (фото)

Ще одна смертельна ДТП з Infiniti: 33-річний львів'янин під наркотиками збив пішохода і втік (фото)

Патрульні оперативно розшукали водія-втікача.

В селі Конопниця на автодорозі "Львів — Шегині" 33-річний львів'янин у стані наркотичного сп'яніння збив на смерть 42-річного пішохода. Від отриманих мешканець Львівщини загинув на місці події, а кермувальник втік.

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Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівщини.

Смертельна ДТП саталась у суботу ввечері, 30 жовтня. Після наїзду на пішохода, водій Infiniti втік з місця ДТП, але на дорозі залишилися уламки від автомобіля. Правоохоронці оперативно розшукали іномарку.

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"Патрульні зупинили цей транспортний засіб на автодорозі "Київ — Чоп". У нього було пошкоджене лобове скло, погнутий капот, розбита решітка радіатора, загнутий номерний знак. За кермом перебував 33-річний мешканець Львова, а його 33-річна пасажирка виявилася власницею цього автомобіля", - розповіли у патрульній поліції.

www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

Обох осіб перевірили на стан сп'яніння, і як з'ясувалось, водій був у стані наркотичного сп'яніння.

Нагадаємо, у Харкові сталось смертельне зіткнення на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах з камер відеоспостереження видно, як водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець та його пасажири потрапили до лікарні.

16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

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