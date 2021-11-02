Коронавирус во Львове и области: статистика на 2 ноября

Коронавирус во Львове и области: статистика на 2 ноября

За сутки в городских ководных больницах скончались 20 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 2 ноября, продолжает распространяться. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 184 288 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает прессслужба Львовского городского совета.

"За минувшие сутки лабораторные центры провели 2705 ПЦР-тестов, по которым получили 1104 положительные результаты (518 — среди львовян). Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

В стационарах города с пневмониями, по состоянию на утро 2 ноября, находятся 966 человек: в 904 из них Covid-19, 71 человек – в реанимации, 58 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 110 человек (из них вакцинированных – 11), выписано – 98, умерло 20.

Из них:

БСМП: поступило – 69 человек (из них вакцинированных – 4), выписано – 51, умерло – 10.

8 ГКБ: поступило – 22 человека (из них вакцинированных – 3), выписано – 23, умерло – 4.

1 ГКБ: поступило – 10 человек (из них вакцинированных – 3), выписано – 12, умерло – 3.

5 ГКБ: поступило – 9 человек (из них вакцинированных – 1), выписано – 12, умерло – 3.

Вчера, 1 ноября, во Львове и области лабораторные центры провели 1619 ПЦР-тестов, по которым получили 1166 положительных результатов (461 среди львовян).

Всего за все время пандемии в области подтверждено 184 288 случаев инфицирования коронавирусом. Из них во Львове – 86851. 70119 горожан уже поправились, также есть 2249 летальных исходов.

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