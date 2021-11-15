Пів мільйона "виручки" щомісяця: у Львівській області викрили масштабну схему підробки COVID-сертифікатів

Вартість підробленого міжнародного COVID-сертифікату становила 250€, внутрішнього - 1800-2000 гривень.

У Львівській області викрили міжнародну групу осіб на масштабних махінаціях із довідками про вакцинацію від COVID-19. За підробленні документи затримані отримували щомісяця пів мільйона гривень.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, один із організаторів оборудки координував дії зловмисників, перебуваючи на території однієї із сусідніх європейських країн.

За даними слідства, мешканці Львова та області підробляли "документи" про вакцинацію впродовж 4 місяців. Вони залучили до "справи" медпрацівників, які вносили персональні дані "клієнтів" в електронну систему охорони здоров’я eHealth.

Вартість підробленого міжнародного COVID-сертифікату становила 250€, внутрішнього - 1800-2000 гривень.

Щодня ділки виготовляли по 10-15 підробок і "заробляли" на цьому понад пів мільйона гривень щомісяця.

СБУ

У поліції Львівщини повідомили, що трьом учасникам злочинної групи – 42-річному уродженцю Запоріжжя, 24-річній мешканці Львівської області та 33-річному львів’янину - слідчі повідомили про підозру в підробці документів. За скоєне їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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