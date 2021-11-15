Ультралівий русофіл: у Львові студент похвалився радянським прапором та назвав патріотів "тваринами"

Студент нарікає, що йому не просто жити у Львові, оскільки він є "ультралівим, русофілом, вважає війну на сході України безглуздою та "виводить" із себе викладача історії".

У Львові студент НУ "Львівська політехніка" заявив, що вважає себе русофілом та антинаціоналістом. Також хлопець хизується прапором Радянського союзу, а патріотів називає "тваринами".

Про це повідомили в телеграм-каналі "Катарсис".

У Tik-Tok хлопець регулярно публікує провокативні ролики, у яких продемонструє прапор Естонської РСР. Також він опублікував відео із маршу до Дня захисника, назвавши патріотів "тваринами".

"Новий сезон передачі "У світі тварин" під'їхав", – йдеться у дописі до ролику.

Студент нарікає, що йому не просто жити у Львові, оскільки він є "ультралівим, русофілом, вважає війну на сході України безглуздою та "виводить" із себе викладача історії". Також підліток опублікував провокативний ролик на пропагандистську пісню "Вставай Донбас".

"Валіть звідси, тут вам не місце зустрічі українських націоналістів", - підписав відео із вівцями хлопець.

У Мережі негативно відреагували на заяви львівського студента. Після цього молодик вже видалив частину роликів.

У Львові студент похвалився прапором СРСР та назвав патріотів тваринами

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