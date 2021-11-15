У Львівькій області потяг збив на смерть чоловіка

У Львівькій області потяг збив на смерть чоловіка

Як потерпілий потрапив під транспорт - наразі невідомо.

Сьогодні, 15 листопада, на залізничній станції "Глібовичі", що у Львівському районі, потяг збив 50-річного чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер.

Про це повідомила пресслужба департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

"Дизель-потяг сполученням "Ходорів – Львів", рухаючись у напрямку Львова, смертельно травмував невідомого чоловіка віком, близько 50 років", - йдеться у повідомленні.

Обставини трагедії та особа загиблого встановлюється.

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