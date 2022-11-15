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Атака РФ по Львову: знеструмлено 80% міста (фото)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Атака РФ по Львову: знеструмлено 80% міста (фото)

Фото: ТСН.ua

У Львові внаслідок ракетного обстрілу одну людину поранено.

Внаслідок масового ракетного удару РФ по Україні увечері, 15 листопада, без світла залишилося 80% Львова.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

За його словами, окупанти влучили в об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують електропостачання. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води також нема. Комунальники вже запускають дизель-генератори.  

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Унаслідок ракетного обстрілу одну людину поранено. Потерпілого госпіталізували. 

Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Відновлювальні  роботи почнуться після завершення тривоги. У зв'язку з відсутністю електрики про відбій тривоги у місті повідомлятимуть машини з гучномовцями.

Садовий закликав містян взагалі звикати жити без електрики з огляду на останню ситуацію в країні.

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Дата публікації
Перегляди
3950
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