Атака РФ по Львову: знеструмлено 80% міста (фото)

Внаслідок масового ракетного удару РФ по Україні увечері, 15 листопада, без світла залишилося 80% Львова.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

За його словами, окупанти влучили в об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують електропостачання. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води також нема. Комунальники вже запускають дизель-генератори.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Унаслідок ракетного обстрілу одну людину поранено. Потерпілого госпіталізували.

Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Відновлювальні роботи почнуться після завершення тривоги. У зв'язку з відсутністю електрики про відбій тривоги у місті повідомлятимуть машини з гучномовцями.

Садовий закликав містян взагалі звикати жити без електрики з огляду на останню ситуацію в країні.