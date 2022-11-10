У Львові знову шукають вибухівку у школах через повідомлення аноніма про замінування

У Львові третій день поспіль аноніми повідомляють про "замінування" навчальних закладів.

Сьогодні, 10 листопада, у Львові перевіряють повідомлення про замінування навчальних закладів.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, повідомлення про замінування надійшло о 10:10 год.

"Є серія анонімних "замінувань" у Львові в навчальних закладах, наразі правоохоронці перевіряють інформацію", - повідомив він.

Серія "замінувань" львівських освітніх закладів

Зазначимо, це вже тричі за тиждень у Львові перевіряють повідомлення про замінування навчальних закладів.

У середу, 9 листопада, правоохоронці, вибухотехніки та усі екстрені служби через анонімне повідомлення про замінування перевіряли львівські школи, де ймовірно могли бути вибухові пристрої. З навчальних закладів учнів та вчителів евакювали.

У вівторок, 8 листопада, анонім "замінував" низку шкіл і дитсадків Львова. На щастя, інформація про вибухівку у закладх освіти не підтвердилася.

Читайте також: